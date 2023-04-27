الجزائر تجدد إدانتها للانتهاكات المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى

جددت الجزائر إدانتها للانتهاكات المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتصمين.

وأكد الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قاواوي - في كلمة ألقاها خلال أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية - أن هذه الممارسات التي وصفها بـ "العشوائية والإجرامية"؛ تمثل تعديا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن هذا الأمر يجعل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي اليوم أكثر من أي وقت مضى أمام حتمية وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية للفلسطينيين.

وفي السياق، شدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 907، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة.