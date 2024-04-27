قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن بلاده تقدر العلاقات التاريخية مع مصر، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الـ10 سنوات الماضية شهدت بزوغ فجر جديد للعلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن القاهرة وموسكو احتفلتا العام الماضي بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، مشيدًا بالعلاقات الودية التي تجمع بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر أن «البلدين وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة سنة 2018»، موضحًا أن «الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 2021، وأدت إلى تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات بين موسكو والقاهرة». ولفت إلى أن «الجانبين يتعاونان بنشاط على الصعيدين الإقليمي والدولي»، قائلًا إن هناك «تقاربًا بين الموقفين المصري والروسي تجاه الكثير من المشكلات والقضايا الدولية».

وأشار إلى أن «مصر وروسيا تعززان العلاقات والروابط الاقتصادية فيما بينهما، بما في ذلك إنشاء محطة الضبعة النووية»، مؤكدًا حرصهما على «تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين».

وصرح بأنه يجري الآن النظر في توقيع بروتوكول إضافي لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مضيفًا: «بعد اعتماد البروتوكول سيتم السماح للشركات الروسية ببدء أعمالها، وسيحقق المشروع منفعة متبادلة بين البلدين، بما يسمح للشركات الروسية بنقل عملياتها إلى مصر».