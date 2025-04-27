وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

اجتمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، مع وزير الخارجية التركي، هكان فيدان، في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد.

وأطلع درويش، الوزير التركي، على آخر مستجدات جهود وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونتائج زيارة وفد الحركة إلى القاهرة.

وقالت حماس، في بيان صحفي، إن قيادة الحركة تقوم بسلسلة من الزيارات واللقاءات السياسية لبحث الرؤية التي قدمتها للوسطاء للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار.

كما بحث اللقاء في الدوحة، التطورات الخطيرة للوضع الإنساني في غزة، مع استمرار الاحتلال الصهيوني في جريمة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية.

واستمع الوفد للجهود التي تبذلها تركيا لإنهاء الحرب ضد القطاع وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وجرى التأكيد على استمرار الاتصال والتشاور خلال المرحلة القادمة والتحرك المتواصل في المستوى السياسي لإنهاء الحرب وإغاثة المواطنين.