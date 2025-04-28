منار سعيد فتاة عشرينية تعاني من الشيخوخة: أعيش في وحدة تامة وأحاول تحدي الظروف

منار سعيد، فتاة تعاني من مرض نادر يعرف باسم الشيخوخة المبكرة، يظهرها كبيرة في السن رغم أنها ما زالت في مرحلة الشباب، وبجانب تبعاته الصحية العديدة بسبب حالة الشيخوخة، لكن الفتاة تعاني كذلك من تبعات مجتمعية إذا يتجنبها الجميع.

وتقول الفتاة العشرينية، إن مظهر الشيخوخة الذي يجعلها تبدو وكأنها في الخمسين من عمرها جعلها تعيش في وحدة تامة بسبب أن الناس لا يقدمون على الحديث معها ويتهربون منها، كما أنها لم تسلم من التنمر.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: "عندما أركب الباص الكل يتعامل معي على أني مسنة وكبيرة في السن"، مؤكدة أنها طوال يومها وأثناء خروجها الشارع تواجه العديد من التحديات والظروف الصعبة.

وأضافت أن هذا المرض نتيجة زواج الأقارب حيث إن والدها ووالدتها من عائلة واحدة، مشيرة إلى أنها منذ صغرها وهي تعاني من المرض وآثار الشيخوخة التي تكسو وجهها، وتابعت أنها تعاني من العديد من الأمراض بسبب مرض الشيخوخة.

وقالت إنها في مرحلة المدرسة، كانت تعاني كثيرًا من عدم فهم الطلاب والطالبات لحالتها، وليس لها أصحاب بسبب هذا المرض، وفي الجامعة، تعلمت كيف تتعامل مع الزملاء.

وأشارت منار، إلى أنها خريجة كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع العمل المناسب لظروف مرضها وشكلها، واضطرت إلى أن تعمل في بنزينة وكول سنتر.

وأوضحت أنها الوحيدة التي تعاني من هذا المرض، بينما أخيها وأختها ليس لديهما أي أعراض لهذا المرض، مشددة على أنها لم تستطع التعايش بسلام بسبب هذا المرض، وتزوجت ولكنها شبه منفصلة، وتأثرت بالإعلامي أحمد الشقيري وتعلمت منه كيف تتحدى الظروف.

وتابعت أنها تم تكريمها في مصر والإمارات نتيجة عدد من المبادرات التي قدمتها وتتحدث عن الأشخاص المختلفين وكيف تحدوا الظروف ونجحوا، كما قدمت في الإذاعة برنامج "مفاتيح السعادة" ويتحدث عن أسباب السعادة.

وخلال الحلقة أعطاها الإعلامي عمرو الليثي الفرصة لكي يستمر البرنامج من خلال فقرة يتم إذاعتها ببرنامج "واحد من الناس"، تستضيف فيها العديد من النماذج الناجحة رغم الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وكشفت منار أنها ألفت عددا من الكتب حول السعادة وارتباطها بالرضا وأهمية أن نتحدى الظروف الصعبة.