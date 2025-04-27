اليابان: وحدة تشغيل مطار هانيدا تخفي دخلا بـقيمة 100 مليون ين

كشف مكتب الضرائب الإقليمي في طوكيو، عن قيام شركة فرعية تابعة لشركة "جابان إيربورت تيرمينال"، المشغلة لمباني الركاب في مطار هانيدا بطوكيو، بإخفاء دخل يُقدر بحوالي 100 مليون ين، وذلك وفقا لمصادر مطلعة.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي"، بأن الشركة الفرعية "بيج وينج" قد أخفت دخلا مرتبطا بأعمال تركيب كراسي تدليك في مباني الركاب، من خلال الاستمرار في دفع رسوم تعهيد لشركة استشارات وهمية مرتبطة بنجل السياسي البارز السابق في الحزب الليبرالي الديمقراطي، ماكوتو كوجا.

ويرأس شركة الاستشارات نجل كوجا البالغ من العمر 52 عاما، وهو نجل الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي البالغ من العمر 84 عاما، الذي شغل سابقا منصب وزير النقل.

وقالت المصادر، إن لجنة التدقيق والرقابة في شركة "جابان إيربورت تيرمينال" بصدد إجراء تحقيق في القضية، وذلك للاشتباه في أنه قد تم دفع 100 مليون ين لشركة الاستشارات حتى بعد أن أشار مكتب الضرائب إلى واقعة إخفاء الدخل.

وتسعى وزارة النقل، أيضا للحصول على تقرير بشأن هذه المسألة، ومن المتوقع صدور النتائج في أوائل مايو.