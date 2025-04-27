باكستان ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى فلسطين

أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان شحنتها الخامسة عشرة من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، في خطوة تؤكد دعمها الثابت لشعب غزة.

وبحسب بيان للهيئة، تأتي هذه الشحنة في إطار الجهود الإنسانية الباكستانية المستمرة لمساعدة الشعب الفلسطيني. كما تعد شحنة الإغاثة السادسة والعشرين التي تُرسل إلى المتضررين من الحرب في الشرق الأوسط.

وتتكون الشحنة الأخيرة، المُرسلة بالتعاون مع مؤسسة الخدمات، من حوالي 20 طنًا من الأدوية، و5 أطنان من مستلزمات النظافة، و15 طنًا من الخيام.

ونُقلت المساعدات عبر رحلة مستأجرة من مطار جناح الدولي في كراتشي إلى عمّان (الأردن). وستستلمها الخدمات الطبية الملكية الأردنية لتوزيعها على الشعب الفلسطيني.

وبهذه الشحنة، تكون باكستان قد أرسلت 1,518 طنًا من مساعدات الإغاثة المخصصة حصريًا لفلسطين، مما يُظهر التزامها المستمر بدعم شعب غزة.

وفي المجمل، أرسلت باكستان 2,045 طنًا من المساعدات الإنسانية، منها 416 طنًا للبنان و111 طنًا لسوريا.

وأُقيم حفل وداع في مطار جناح الدولي بكراتشي، حضره كبار المسؤولين من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ومؤسسة الخدمات.

وتؤكد حكومة باكستان التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية بناءً على الاحتياجات للمتضررين من الأزمة المستمرة.