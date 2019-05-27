سفير الصين لدى فلسطين: لن نشارك في مؤتمر البحرين

قال سفير الصين لدى فلسطين قواه وي، إن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين المزمع عقده منتصف الشهر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف السفير الصيني لدى لقائه مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، اليوم الاثنين، أن مقاطعة مؤتمر المنامة تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي بعدم المشاركة فيه، مؤكدا موقف بلاده الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد شعث أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني ولن يشارك فيها، معتبرا إياها جزءا من صفقة القرن الأمريكية.

ووضع شعث، السفير الصيني في صورة الأوضاع السياسية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ومقدساته، وأرضه، من انتهاكات إسرائيلية جسيمة مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة، مثمنا دور الصين وجميع الأصدقاء في العالم.

يشار أن مملكة البحرين سوف تستضيف ، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي الخامس والسادس والعشرين من حزيران/يونيو 2019.

وستتيح ورشة "السلام من أجل الإزدهار" الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة.