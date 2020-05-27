محمد إمام يحتفل بعرض فيلمه «لص بغداد» بدور العرض بالإمارات

احتفل الفنان محمد إمام بعرض فيلمه الجديد "لص بغداد" بدور العرض السينمائي بدولة الإمارات مع بدء رجوع الحياة الطبيعية التي تأثرت بانتشار وباء فيروس كورونا في العالم كله.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اختيار فيلمه ليكون من بين بين أفلام النخبة التي ستطرح بدور العرض اليوم الأربعاء.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" تم طرحه في مصر بموسم منتصف العام الدراسي وهو آخر المواسم السينمائية قبل اصدار قرار غلق دور العرض السينمائي والمسارح لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الدولة، وحقق الفيلم ايرادات تخطت الـ32 مليون جنيه وهو الرقم الذي يفضله "إمام" حيث بلغت إيرادات فيلمه السابق "ليلة هنا وسرور" نحو 35 مليون جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، و ياسمين رئيس، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وأمينة خليل، وأحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.