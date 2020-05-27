فليك يرفض الحديث عن فرص بايرن في التتويج بلقب البوندسليجا

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رفض هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الحديث عما إذا كان فريقه قد ضمن التتويج بلقب الدوري الألماني بعد فوزه على ملعب بوروسيا دورتموند بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في قمة الدوري الألماني.

وقال فليك قي تصريحات عقب نهاية المباراة: "أردنا أن نقطع خطوة كبيرة اليوم وقد فعلنا ذلك، سعداء بأداء الفريق".

وحصد بايرن 28 نقطة من أخر عشر مباريات ليقترب بشدة من التتويج باللقب.

وجاء هدف الفوز لبايرن ميونخ على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة وسجله جوشوا كيميتش.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012 .