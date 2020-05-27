التحقيق فى واقعة قتل مسن حاول اغتصاب فتاة بروض الفرج

تحقق نيابة روض الفرج فى واقعة قتل قتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة على أيدى عدد من أهالى المنطقة، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، بالعثور عل متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي، وأمر اللواء نبيل سليم بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتسببين فى قتله.