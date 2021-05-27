الإسكان: 140 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان التحرير

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إن تطوير منطقة وسط البلد أو القاهرة الخديوية بدأ في المرحلة الأولى بتطوير ميدان التحرير، باعتباره النواة الأولى لعملية التطوير، التي خلالها زادت المساحات الخضراء في عمليات التطوير والإنشاءات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة «الحياة»، أنه تمت إزالة جميع التشوهات المتواجدة على المباني، كما شملت عمليات تطوير القاهرة الخديوية -ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا وحديقة الأزبكية- تطوير الشوارع وتخصيص مسار للدراجات الهوائية في بعض الشوارع، وسيجرى الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر المقبل.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أنه سيتم تطوير القاهرة الإسلامية أيضا، وبالانتقال إلى المرحلة الثانية من التطوير، ستشمل الميادين والمحاور والتي منها شارع قصر النيل والجمهورية، بالإضافة إلى أن كل مؤسسات الدولة تشارك في أعمال التطوير المتمثلة في وزارة الإسكان، والثقافة، ومحافظة القاهرة.. إلخ.

وأكد مساعد وزير الإسكان، أن حديقة الأزبكية في جزء منها يشغله المترو، ولكن سيتم إعادة الشيء إلى أصله، مسيرا إلى أن مشروع التطوير بتمويل حكومي، وقد تكلف تطوير ميدان التحرير 140 مليون جنيه، وحاليا يجرى تخصيص ميزانية لكل مرحلة.