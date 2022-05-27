 فلسطين: مستوطنون يطلقون النار صوب المزارعين في قرية شوفة بطولكرم - بوابة الشروق
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فلسطين: مستوطنون يطلقون النار صوب المزارعين في قرية شوفة بطولكرم

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 12:46 م

أطلق مستوطنو مستوطنة «أفني حيفتس»، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مزارعي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة بمحاذاة المستوطنة المقامة على أراضي قرى: شوفة، وكفا، وكفر اللبد، والحفاصي.
وأفاد المزارع تحسين حامد صاحب الأرض، في تصريحات لوكالة للأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، بأن مجموعة من المستوطنين أطلقت الأعيرة النارية تجاهه وأشقائه أثناء عملهم بالأرض المزروعة بالزيتون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على مغادرتها، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.
وأضاف، أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على مركبته، إلا أنه وأشقائه تصدوا لهم، وتمكنوا من الإفلات، ومنعهم من الاستيلاء عليها.

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