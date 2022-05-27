الخارجية الروسية: تصويت الصحة العالمية يكشف عن تقييم أكثر واقعية للوضع في أوكرانيا

قالت الخارجية الروسية، إن تصويت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة إدارية لمنظمة الصحة العالمية، كشف أن المجتمع الدولي بدأ في النظر بواقعية أكثر إلى الوضع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "نعلن بارتياح أنه من بين 183 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية شاركت في الجلسة وكان لها الحق في التصويت، أيدت 88 دولة القرار الأوكراني. ولم تتمكن أوكرانيا وأنصارها من حشد حتى نصف أصوات المشاركين في الدعم، على الرغم من تدابير الضغط غير المسبوقة، والتي، كما نعلم، مورست من قبلهم على دول أخرى عشية الدورة وبالفعل في مسار عقدها".

وأضاف البيان: "يظهر اتجاه، يبدأ فيه المجتمع الدولي في النظر أكثر فأكثر إلى الوضع في أوكرانيا وما حولها بشكل أكثر واقعية، ولا يريد التضحية بالتعاون متعدد الأطراف في المجالات المهمة للبشرية جمعاء".

يذكر أنه لم ينجح تصويت في الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية اليوم في حرمان روسيا من حق التصويت في المنظمة الدولية، بناء على مشروع قرار طرحته كييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.