منظمة الهجرة: حصيلة مرتفعة للذين ابتلعهم المتوسط خلال أشهر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 600 شخص فقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول من تونس وليبيا إلى أوروبا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو أعلى رقم منذ 2014.

وفي أحدث مأساة، أعلنت المنظمة أمس أن السلطات التونسية أنقذت 30 شخصا ممن كانوا على متن قارب خشبي كان يقل أكثر من مئة شخص، انقلب قرب جزيرة قرقنة جنوب شرق البلاد بسبب سوء أحوال الطقس.

وأضافت أن 75 ما زالوا في عداد المفقودين.

وسقط عشرات المهاجرين في المياه أمس الأربعاء، بينما كانوا يكافحون للتشبث بالقارب المقلوب قبالة سواحل تونس، بينما تمكنت فرق منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية من إنقاذ نحو 110 أشخاص.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيسة قسم حماية المهاجرين بالمنظمة الدولية للهجرة، أليس سيروني، أن "حوادث مميتة لا تزال تقع في طريق الهجرة وسط البحر المتوسط، والذي يمتد بين ليبيا وتونس".

كما نقلت عن المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي، أن السلطات عثرت على جثة واحدة فقط حتى الآن جراء انقلاب القارب الثلاثاء، ما يشير إلى وجود أمل ضئيل في العثور على ناجين.

وأضاف: "مرت عدة أيام حتى لفظ البحر الجثث".