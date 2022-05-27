وزيرا خارجية إسرائيل وأمريكا يبحثان زيارة بايدن المرتقبة إلى المنطقة

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بحث وزيرا خارجية إسرائيل يائير لابيد، وأمريكا أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة المتوقعة نهاية شهر يونيو المقبل، إسرائيل والأراضي الفلسطينية ودولا في المنطقة، بحسب مصادر أمريكية.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى المنطقة منذ توليه منصبه مطلع العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وأضافت: "أعرب الوزير لابيد عن صدمته للمذبحة المروعة في تكساس، ونقل باسمه وباسم دولة إسرائيل خالص تعازيه للشعب الأمريكي في أعقاب إطلاق النار الأخير في تكساس".

ومن جهة ثانية، قالت الوزارة "ناقش الجانبان زيارة الرئيس بايدن المتوقعة لإسرائيل، وإمكانيات التقدم في الإقليم، التي يمكن أن تأتي بها زيارة بايدن في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات بين شعوب الشرق الأوسط".