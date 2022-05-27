مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يُطلق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على دورته المنعقدة في موريتانيا

قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الجمعة، تسمية دورته المنعقدة على مستوى وزراء الاقتصاد في نواكشوط عاصمة موريتانيا خلال الفترة من ٢٣-٢٧ مايو الجاري باسم "الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وصرح السفير مهند العكلوك، السفير المناوب لمندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية بأن مجلس الوحدة الاقتصادية قد قرر تسمية دورته الوزارية الحالية باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، باقتراح من اليمن، تبنته فلسطين، وأيدته الدول الأعضاء الأخرى في المجلس: مصر وموريتانيا والأردن والصومال والسودان.

وأدان المجلس في قرار له "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وثم الاعتداء الهمجي على جنازتها".

وأكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الجريمة الإسرائيلية باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعهود حقوق الإنسان وحرية الصحافة،

وأيد المجلس في قراره كافة الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لإحالة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إلى المحكمة الجنائية الدولية وآليات العدالة الدولية الأخرى.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، بالعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.

وعبر المجلس عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتأكيده على دعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمته القدس. كما دعا المجلس إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني ومقاطعة منظومة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي.