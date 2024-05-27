متحدث الحكومة: رفع الدعم ليس من شروط صندوق النقد بقدر ما هو رغبة مصر بالأساس

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن يكون رفع الدعم شرطا من شروط صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مصري خالص.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في أكثر من مناسبة أن خطة الإصلاح الاقتصادي هي خطة مصرية بالأساس، مستشهدًا بوصول الحكومة خلال العام المالي 2015-2016 ؛ إلى رفع الدعم عن الوقود بشكل كبير، وذلك في إطار برنامج إصلاح مصري.

وشدد أن «رفع الدعم ليس من شروط صندوق النقد الدولي بقدر ما هي شروط مصر بالأساس»، مضيفا: «حتى لو صندوق النقد يطالب بترشيد الدعم وإجراء إصلاحات معينة بالموازنة العامة للدولة، ولكن لم يكن في أي لحظة من اللحظات هذا الأمر بمثابة شرط علينا؛ ولكن رغبة وإرادة مصرية بالأساس، الإصلاح مصلحة مصرية قبل أن يكون شرطا لصندوق النقد».

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي هو مسار استراتيجي للدولة، حتى في ظل توافر موارد مالية من بعض الصفقات والاستثمارات، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي سيجنب مصر الوقوع في أزمات مستقبلية مشابهة لأزمة الدولار الأخيرة.