وزير العمل يعلن إنهاء أزمة عمال مصريين مع صاحب عمل سعودي

• جبران: الواقعة فردية ولا تمثل طبيعة العلاقة بين البلدين الشقيقين

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن عودة مستحقات عمال مصريين، تعرضوا لبعض المشكلات من جانب صاحب عمل سعودي.

تلقى الوزير جبران اتصالا هاتفيا، مساء أمس الإثنين، من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، أكد خلاله استلام العمال، وعددهم 11 عاملا، لمستحقاتهم عن رواتب متأخرة، وإلغاء سندات الأمر الموقعة منهم، وذلك خلال لقاء انعقد بمقر السفارة المصرية. ويتبقي 6 عمال، منهم 2 سيتم تسليم مستحقاتهما اليوم الثلاثاء، و4 عمال بالقاهرة حاليا، سيتم تحديد آلية استلام تلك المستحقات.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، وبناء علي تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة، قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين، وتم عقد اجتماع مع 11 عاملا من المتضررين من تعامل هذا المسئول.

جرى الاستماع إلى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بمشاركة القنصل العام طارق المليجي، ومحمد عليان المستشار العمالي، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة، وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وبنقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم، وهو ما حدث بالفعل.

وجدد الوزير تأكيده أن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة، والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.

كما جدد شكره وتقديره إلى كل الجهات والمؤسسات السعودية ذات الصلة على التعاون لإنهاء هذه الأزمة.