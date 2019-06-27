قال طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن خطة الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت على لسان جاريد كوشينر أنها تبدو كأنها ليست مطروحة للمفاوضات وإنما للإملاء من الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن هذه الخطة تبدأ بمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في قضيتي القدس واللاجئين.



وأضاف عوكل، خلال لقاء له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد الإخبارية، أنَّ هناك موقف فلسطيني شامل ووطني وموحد رُغم الانقسام الموجود حاليًا، مشيرًا إلى أن أعمال اليوم الثاني والأخير من ورشة البحرين لازالت متواصلة وذلك لبحث الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، وذلك بمشاركة مسئولين عرب وغربيين، وسط مقاطعة السلطة الفلسطينية



يذكر أن جلسات اليوم من ورشة البحرين تناقش فرص التطور الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة مع وضع بنية تحتية جاذبة للاستثمار ومشجعة للعمل التجاري، كما تستعرض الورشة الاستثمار في العنصر البشري من خلال رفع مستويات التعليم والصحة وتعزيز ثقافة الإبداع والريادة.