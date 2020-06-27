الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فتح الحدود بشروط صارمة

اقتربت دول الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحدود الخارجية للتكتل، ينص على مجموعة من المعايير التي ستستمر في حظر معظم المسافرين من الولايات المتحدة والبرازيل إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، حسبما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وصرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية بعد مفاوضات بين الدول الأعضاء مساء الجمعة بأن القيود سترفع اعتبارا من أول تموز/يوليو لنحو 12 دولة، من بينها كوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

ويجب أن تؤكد العواصم الأوروبية موافقتها على الاتفاق الذي توصل إليه الدبلوماسيون الأوروبيون يوم الجمعة. وإذا تمت الموافقة على هذا الاتفاق، يمكن تمريره رسميا يوم الاثنين.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من إغلاق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، الحدود الخارجية أمام جميع السفر غير الضروري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد أسابيع من المناقشات المكثفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الدول التي يجب على التكتل فتح حدوده أمامها وإليها.

وستأخذ القواعد في الاعتبار العوامل الوبائية، مثل عدد الإصابات الجديدة، وما إذا كان اتجاه الحالات مستقرا أم متناقصا.