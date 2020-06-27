قال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيهاً، الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية، مضيفا أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.
وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".
وقبل النطق بالحكم ظهرت الفنانة الاستعراضية مرتدية "النقاب وكمامة" خلال جلسة المحاكمة
وقضت محكمة الجنح الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس سما المصري على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.