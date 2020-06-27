قال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيهاً، الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية، مضيفا أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.

وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".

وقبل النطق بالحكم ظهرت الفنانة الاستعراضية مرتدية "النقاب وكمامة" خلال جلسة المحاكمة

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس سما المصري على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.