تحطم سيارتين إثر سقوط شرفة عقار قديم عليهما غرب الإسكندرية

تحطمت سيارتين ملاكي، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار شرفة شقة سكنية بعقار قديم، أمام مركز المواساة الإسلامي في منطقة القباري، التابعة لحي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، وغرفة عمليات المحافظة، وحي غرب، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من شرفة بعقار، كائن في شارع المكس، وأدى سقوطها لإحداث تلفيات كبيرة بسيارتين ملاكي، تصادف وقوفهما أسفل العقار.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه بالانتقال إلى موقع البلاغ، رفع تنفيذيو الحي أنقاض الشرفة، ووضعوا حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة لإعمال شئونها.