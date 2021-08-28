عمرو أديب: جمهور الأهلي كان عاوز رمضان صبحي يضيع ضربة الجزاء علشان يعمل هاشتاج

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن جمهور النادي الأهلي تمنى أن يهدر رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ضربة الجزاء التي سجلها في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 2/1 في ربع نهائي كأس مصر.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "جمهور الأهلي كان عاوز رمضان صبحي يضيع ضربة الجزاء علشان يعمل هاشتاج إن رمضان ضيعها ولما ضيعها هو ضيع نفسه وضيع إنه كان في الأهلي وكل الحدوتة دي".

وتابع: "فيه ناس بعد الماتش لازم تقولك الأهلي يلملم جراحه ويتفوق.. طاب أنا مالي.. إنتو بتحللوا الماتش ولا بتحللوا الفانلة الحمراء.. بيقولك الأهلي بيتحسن، عمري ما فهمت الحكاية دي".



وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2020-2021 بعد تخطيه بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد القاهرة .

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول من رأسية فى الدقيقة 18 ، وأضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني فى الدقيقة 93، في حين سجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد فى الدقيقة 94

ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة ويلاقي بتروجت على أن يلاقي الفائز منهما الزمالك الذى تأهل إلى المباراة النهائية