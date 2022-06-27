 أمريكا تزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ دفاع جوي بعد هجوم كييف - بوابة الشروق
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أمريكا تزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ دفاع جوي بعد هجوم كييف

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 5:51 م
أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي على هامش قمة مجموع السبع التي تعقد في جنوب ألمانيا ، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ دفاع جوي متوسطة وطويلة المدى.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن زملاءه قادة مجموع السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي انضم لهم عبر اتصال فيديو ، أن بلاده تنوي تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي مع ذخيرة للمدفعية وأنظمة رادار مضادة لبطاريات المدفعية.

وقال سوليفان إن الأوكرانيين الذين يتصدون للغزو الروسي الذي دخل الآن شهره الخامس ، في "حاجة ملحة" لهذه الأسلحة" ، وخاصة في ضوء الهجوم الصاروخي على كييف أمس الأحد.

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