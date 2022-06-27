حماس تعلن عن تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الإثنين، عن تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها دون المزيد من التفاصيل.



وقال الناطق باسم القسام المكنى "أبو عبيدة" في بيان: "نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام".



وأضاف الناطق "سننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".



لم يوضح الناطق هوية الأسير المريض وإن كان عسكريا أو مدنيا.



تحتجز القسام 4 إسرائيليين في غزة، هم الجنديان شاؤول آرون وهدار جولدن وأسرتهما الكتائب في الحرب على القطاع التي اندلعت صيف 2014، وإبراهام منجستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي بعد عام 2014 في وقتين مختلفين.