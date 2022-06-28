واشنطن: تضييق الخلافات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، نجاحها في تضييق الخلافات بين إسرائيل ولبنان حول حدودهما البحرية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: "بعد مناقشات مع نظرائه اللبنانيين في وقت سابق من الشهر، أجرى كبير مستشاري أمن الطاقة عاموس هوكشتين محادثات الأسبوع الماضي مع نظرائه الإسرائيليين حول الحدود البحرية".



وأضاف: "كانت النقاشات مثمرة ودفعت باتجاه تضييق الخلافات بين الجانبين.. ستظل الولايات المتحدة منخرطة مع الأطراف في الأيام والأسابيع المقبلة".



في السياق، اعلنت السفارة الأمريكية في لبنان أن المفاوض الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، عقد محادثات مثمرة في إسرائيل.



وقالت السفارة، في بيان لها الإثنين، إن "هوكشتاين عقد مفاوضات الأسبوع الماضي مع المعنيين في اسرائيل وان المباحثات كانت مثمرة وتقدمت نحو هدف تذليل الفوارق بين الطرفين".



وأكد البيان استمرار الولايات المتحدة في التواصل مع الاطراف المعنية خلال الأيام والأسابيع المقبل.