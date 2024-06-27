ماني يوضح موقفه من الرحيل عن النصر السعودي

حسم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي، الجدل وراء إمكانية رحيله عن العالمي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وانضم ماني، إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي 2023 قادمًا من بايرن ميونخ، ونظرًا لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منه خلال الموسم المنصرم يأتي ضمن قائمة المرشحين للمغادرة.

وأوضح الإعلامي الإيطالي الموثوق رودي جاليت عبر حسابه بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، بأن النصر لم يغير موقفه تجاه ماني حيث هناك رغبة في رحيله.

وأفاد أن الدولي السنغالي تلقى مقترحين حتى هذه اللحظة، الأول كان من القادسية وتم رفضه أما الثاني من نادٍ أوروبي ولايزال تحت التقييم.

مشيرًا إلى أن ماني، يرغب رغم ذلك بالبقاء مع النصر وعدم الرحيل في الصيف الحالي.