يغادر فريق بحث وإنقاذ جمهورية التشيك، اليوم السبت؛ للمساعدة في جهود الإنقاذ عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن يصل الفريق المؤلف من 70 فردًا بجانب ثمانية كلاب بحث مدربة، في وقت لاحق من اليوم السبت، وسوف يبدأ البحث عن الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة، بحسب موقع راديو براج إنترناشونال.

وقال قائد الفريق بيتر فوديتشكا، إن الدمار يشبه ما واجهه رجال الإنقاذ التشيكيون بعد الزلازل التي وقعت في تركيا في 2023، مضيفًا أنه في حين أن بعض المباني يبدو أنها قد دمرت بالكامل، ربما تكون مباني أخرى لا يزال بها ناجون.

وبعد الوصول إلى فنزويلا، سوف ينسق الفريق مع السلطات المحلية قبل التوجه إلى منطقة البحث المخصصة له.

وطلبت فنزويلا المساعدة الدولية بعد الكارثة فيما كانت التشيك بين أول الدول المستجيبة.

وأسفر الزلزالان عن وفاة 920 شخصا وإصابة أكثر من 330 آخرين، بحسب أحدث البيانات.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزالين 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر.