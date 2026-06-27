شركات السكك الحديدية في ألمانيا تدعو إلى تجنب السفر غير الضروري بسبب الحر الشديد

دعت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" وشركات تشغيل قطارات أخرى الركاب إلى تجنب السفر غير الضروري على خطوط القطارات الإقليمية وبعيدة المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب موجة الحر الشديدة.

وأوضحت "دويتشه بان"، عبر موقعها الإلكتروني، أن "البنية التحتية لوسائل النقل في ألمانيا تتأثر بشدة بموجة الحر القياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أن حركة القطارات تعاني من درجات الحرارة القصوى".

وأضافت أن الهيئة الألمانية للأرصاد الجوية حذرت أيضاً من احتمال حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وقالت "دويتشه بان" المملوكة للدولة الألمانية:" بالتنسيق مع شركات تشغيل السكك الحديدية الأخرى ومنظمات القطاع، مثل الرابطة الاتحادية للنقل المحلي بالسكك الحديدية، تنصح شركة دويتشه بان بتجنب جميع الرحلات غير الضرورية اليوم وغداً، سواء على خطوط المسافات الطويلة أو الخطوط الإقليمية».

من جانبها، أعلنت شركة ناشيونال إكسبريس، التي تشغل قطارات إقليمية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أنها ستوقف حركة قطاراتها لمدة ست ساعات بعد ظهر اليوم السبت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب الشركة، يشمل التوقف خمسة خطوط، وذلك بين الساعة الواحدة ظهراً والسابعة مساءً، حيث ستُلغى الرحلات على كامل مساراتها. أما شركة السكك الحديدية الألمانية، فأكدت أنها لا تعتزم، وفق الوضع الحالي، تعليق حركة قطاراتها.

وكانت الشركة أعلنت بالفعل أول أمس الخميس أنه يمكن إلغاء تذاكر رحلات المسافات الطويلة مجاناً حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو، بشرط أن يكون قد تم شراؤها قبل تاريخ 23 يونيو.

ولم تعد حالات تعطل أجهزة التكييف في قطارات المسافات الطويلة تتكرر كثيراً كما في السابق بفضل تحديث الأسطول وضخ قطارات جديدة؛ غير أن البنية التحتية تظل هي الجانب الأكثر تأثراً. فمن الممكن أن تلحق درجات الحرارة المرتفعة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة أضراراً بتحويلات السكك الحديدية وأنظمة التحكم والسلامة، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل إضافية في شبكة القطارات التي تعاني أصلاً من كثرة الأعطال.

إلى جانب ذلك، يتزايد خطر اندلاع حرائق في المنحدرات والمساحات العشبية المتاخمة للقضبان، مما قد يتسبب أيضاً في خسائر مادية. كما يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية وهبات الرياح الشديدة إلى تفاقم الأوضاع وإحداث اضطرابات في الحركة.

وكانت موجات الحر الشديدة التي شهدتها ألمانيا في شهري يونيو ويوليو من العام الماضي قد تسببت في أعطال بالمحولات الحديدية، ما أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات وتأخير أخرى.