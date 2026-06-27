تقارير: أوكرانيا شنت هجمات صاروخية على منشآت صناعية في فولجوجراد الروسية

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أفادت تقارير رسمية بأن أوكرانيا شنت هجمات بصواريخ كروز على منشآت صناعية في مدينة فولجوجراد الروسية خلال ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال الحاكم أندري بوتشاروف عبر قناته على تطبيق تلجرام، إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا وتضررت منشآت الإنتاج بأحد المصانع. وأضاف أنه جرى استخدام "أجسام طائرة فائقة السرعة" في إشارة على الأرجح إلى صواريخ كروز.

وتابع أن عدة حرائق اندلعت محليا وجرى إخمادها.

وتردد أن المباني السكنية لم تتضرر. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق باسم الشركة التي تم استهدافها.

وقالت تقارير إعلامية روسية وأوكرانية غير مؤكدة، إن المنشأة التي استهدفت هي مصنع الأسلحة الروسي تيتان-باريكادي. وذكرت وكالة أنباء أسترا أنه كان هناك دخان يتصاعد من المصنع.

وقال الموقع الإلكتروني نقلا عن تحليل لصور مقاطع فيديو، إن الضربات الجوية نفذت بصواريخ كروز فلامنجو أوكرانية.

يقوم مصنع تيتان-باريكادي بصنع قطع الغيار لأنظمة صواريخ إسكندر ويارس وتوبول-إم التي يمكنها من حيث المبدأ حمل أسلحة نووية أيضا.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط 175 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.