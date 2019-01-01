بعدما قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتغيير 12 من أعضاء حكومته البالغ عددهم 23، على عدة مراحل، أصبح التشكيل الحالى للحكومة يضم العديد من المليونيرات وأيضا أحد الملياديرات.

وكشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن القيمة الإجمالية لثروات عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية الحالية، والتي تصل إلى 3.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن التشكيل الحالى يضم 17 مليونيرا بجانب ملياردير واحد.

وتعد وزيرة التعليم بيتسى ديفوس صاحبة الثروة الأكبر بين الوزراء بواقع ملياري دولار، يليها ويلبر روس وزير التجارة "600 مليون دولار" وستيفن مونشن وزير المالية "400 مليون دولار".

وعلقت المجلة قائلة إنه رغم الاعتماد على كبار رجال الاعمال فى الحكومة فإن هذا لم يساعد على حل المشاكل الاقتصادية التى تزايدت فى الآونة الاخيرة سواء على الصعيد الداخلى أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الاخرى سواء داخل القارة الأوروبية أو الصين.