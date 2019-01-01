وزراء خارجية البريكس يؤكدون دعمهم لجهود إحلال السلام في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزراء خارجية دول مجموعة البريكس دعمهم للجهود الدولية والوطنية المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان عبر عملية مصالحة تقودها أفغانستان.

وأصدر وزراء خارجية دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بيانا مشتركا حيال هذا الشأن خلال اجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية.

وأضاف وزراء مجموعة البريكس "لقد أكدنا على دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام في أفغاستان وإكمال عملية المصالحة وبناء دولة تنعم بالسلام والأمن والوحدة والاستقرار والازدهار والشمولية وتعيش في انسجام مع جيرانها".