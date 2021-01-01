 المكسيك: إعطاء 60.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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المكسيك: إعطاء 60.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 4:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 4:57 م

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن إعطاء 60.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بنحو 896 ألفا و556 جرعة في اليوم الواحد.

واستنادا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك أربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.75 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 238 ألفا و595 حالة وفاة.وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و21 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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