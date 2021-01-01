أسرة مسرحية «ناسنا» تجري البروفات النهائية استعدادا لعرضها على الهوسابير 5 أغسطس

تجري فرقة"فول لايت"المسرحية حاليا البروفات النهائية والأخيرة لعرضهم المسرحي الجديد"ناسنا"،استعدادا لعرضه على مسرح الهوسابير بوسط البلد يوم 5 أغسطس المقبل.

وقال الفنان الشاب ياسر عوض أحد أبطال العرض المسرحي،لوكالة أنباء الشرق الأوسط،أن العرض تجربة جديدة للفرقة وفكرته مأخوذه عن مسرحية"الظاهر بيبرس"للكاتب عبد العزيز حمودة،وتدور أحداثه عن الصراع الدائر في فترة حكم المماليك في عصر الظاهر بيبرس،ومطالبة المصريين المساواة بالمماليك.

مسرحية"ناسنا"تأليف دكتور عبد العزيز حمودة،رؤية إخراجية عمرو بسيوني ،إعداد هاني وعمرو بسيوني ،بطولة حمادة شوشه،ياسر أبو العينين ،ياسر عوض،طارق منصور،أحمد سعفان،إسلام الشافعي،أسيل شريف،دينا صلاح،أشعار مجدي كامل ،وألحان فاضل الكوردي وحازم الكفراوي،توزيع موسيقى محمد الكاشف.



