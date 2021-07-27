بدء عودة السكان لجزيرة سردينيا الإيطالية بعد إخماد حرائق الغابات

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بعد أيام من جهود إخماد حرائق الغابات في جزيرة سردينيا الإيطالية، سمحت قوات الإطفاء بعودة السكان والسائحين للجزيرة.

وقالت خدمات الطوارئ في تغريدة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع أصبح تحت السيطرة ويشهد تحسنا.

وقد ساعدت خمس طائرات لمكافحة الحرائق رجال الإطفاء على الأرض، كما أرسلت كل من فرنسا واليونان طائرتين للجزيرة، وتوقعت هيئة الحماية المدنية خطورة متوسطة لاندلاع الحرائق في سردينيا اليوم.

وكانت النيران قد اشتعلت في إقليم اوريستانو بغرب جزيرة سردينيا لعدة أيام. وتضرر نحو 20 ألف هيكتار من الأراضي واضطر المئات لمغادرة منازلهم.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا"، بأنه من المرجح أن يكون حجم الخسائر كبير للغاية. وقد أعلنت حكومة سردينيا أنها ستعمل على تبسيط عملية التقديم للحصول على مساعدات الدولة بحيث يتمكن المواطنون والشركات من التعافي سريعا.

وتحدثت رابطة الزراعة عن "كارثة" وحجم خسائر كبير لقطاع الزراعة المحلية.

وأضافت أن الغابات ستحتاج نحو 15 عاما لتنمو مجددا، مرجعة سبب الحرائق إلى الحرارة وظروف الجفاف الأخيرة.