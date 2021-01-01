العناني يبحث مستجدات منظومة التحول الرقمى والدفع الإلكترونى

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاثنين، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بوزارة السياحة والآثار، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومساعدي الوزير لشئون شركات السياحة والشئون الفنية ومستشاري الوزير للتحول الرقمي والشئون الاقتصادية.

جاء الاجتماع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

بدا الاجتماع بقيام الشركة المنفذة للبوابة الالكترونية الترويجية لمصر باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة التي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

وخلال الاجتماع أكد د.خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي، أنه تم الانتهاء من تطوير نظام لإعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة، حيث سيتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية وكذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

أضاف شريف أنه جاري الآن العمل على وضع اللمسات الأخيرة لربط ميكنة اخطارات البرامج السياحية والرحلات والتي تهدف إلى قيام الشركات السياحية باستخدام نظام متطور لتحميل برامج الرحلات، والذي يقوم بدوره بالإخطار الالي لكافة الجهات المعنية وربطها بمنظومة تأمين السائحين.

واستطرد قائلاً إنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من توزيع نقاط البيع الإلكترونية والتي تتيح للسائح السداد باستخدام كروت الائتمان في كافة المواقع الأثرية، على أن يتم البدء بالمواقع الأثرية التي بها نسبة زيارة عالية من قبل السائحين والتي يبلغ عددها ٣٠ موقعا، لافتا إلى أنه جار الآن الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في مجموعة من المواقع الأثرية والمتاحف وعلى رأسها متحف الفن الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والقلعة.

فيما أضافت إيمان قنديل، مساعد الوزير لشركات السياحة، المشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة توسيع نطاق تطبيق نظام تتبع حركة السائحين والعمل على تأمين تحركات السائحين على كافة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف عمل أية حافلات سياحية لا تلتزم بهذا الإجراء.

من ناحيتها، استعرضت ساندرا فريد، مستشار الوزير للشئون الاقتصادية، آخر الأمور المتعلقة بشأن تطوير تطبيق الهاتف المحمول لخدمات السائحين والذي يهدف إلى تعريف السائح بالأحداث الجارية والفعاليات التي ستقوم بها وزارة السياحة والآثار وكذا الأماكن والمقاصد السياحية التي يمكن زيارتها.