تدريبات عسكرية روسية في طاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان

أعلنت المنطقة العسكرية المركزية بالجيش الروسي أن حوالي ألف عسكري روسي سيشاركون في تدريبات تكتيكية مع طاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وذكر بيان للمنطقة العسكرية الروسية المذكورة اليوم الثلاثاء، أن هذه التدريبات التي تجرى في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل في جنوب طاجيكستان، سيشارك فيها وحدات عسكرية أوزبكية وطاجيكية.

وتقول مصادر صحفية روسية إن هذه التدريبات تأتي على خلفية تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية.

وكانت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان قد تصاعدت في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.