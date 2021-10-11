جوتيريش يدين أعمال العنف التي استهدفت عدة قواعد للأمم المتحدة في شرق الكونغو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة أعمال العنف التي استهدفت عدة قواعد للأمم المتحدة في أنحاء إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يوم الاثنين الماضي.

وشدد جوتيريش -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- على أن أي هجوم موجه ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد يشكل جريمة حرب، ودعا السلطات الكونغولية إلى التحقيق بسرعة في عمليات القتل وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.

وقد أسفرت الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في بلدة بوتيمبو بشرق الكونغو إلى مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات، حيث انتزع المحتجون أسلحة من الشرطة الكونغولية، وأطلقوا النار على أفراد بعثة الأمم المتحدة.

ويتهم المحتجون قوة حفظ السلام بالفشل في حماية المدنيين وسط تصاعد العنف في منطقة شرق الكونغو، وطالبوا بمغادرة القوات الأممية الموجودة في الكونغو منذ سنوات.