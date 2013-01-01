حماس: قيادة الحركة التقت مسؤولين سعوديين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف القيادي بـ"حماس"، طاهر النونو، أن قيادة الحركة التقت بمسؤولين سعوديين خلال زيارة أعضاء من المكتب السياسي لأداء مناسك العمرة والحج.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، إن "قيادة حركة "حماس" التقت بمسؤولين سعوديين خلال زيارة أعضاء من المكتب السياسي لأداء مناسك العمرة والحج".

وأضاف النونو أن "لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في أنقرة، مقدمة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة بعد أيام، واللقاء ناقش طرق مواجهة مخططات الاحتلال وحكومة اليمين الإسرائيلية".

وأردف أن "لقاء عباس وهنية ناقش بنود اجتماع القاهرة، وكيفية تجاوز الخلافات وترسيخ المقاومة الشاملة".

وأكد أن "حركة حماس ترفض الاعتقالات السياسية جملة وتفصيلا، وتطالب بالإفراج السريع عن المعتقلين السياسين في الضفة"، مشيرا إلى أنها "ستشارك في اجتماع القاهرة وستواصل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسين في الضفة".

وأشار طاهر النونو إلى أن "مسألة غاز غزة وحقل مارين، لم تكن ضمن النقاش في اجتماع هنية وعباس في أنقرة".

وشدد النونو على أن "المقاومة في الضفة بركان ينفجر في وجه الاحتلال، وما نريده هو تحول المقاومة إلى سلوك يومي عبر العمليات الفدائية".