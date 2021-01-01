استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة وإصابة صحفي بالرصاص في رام الله

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استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طفلا أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وفي مدينة "رام الله" وسط الضفة الغربية، أصيب الصحفي الفلسطيني يوسف شحادة برصاص الاحتلال، خلال تغطيته مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي "الطيرة" الراقي بقلب المدينة.

وذكرت قناة "عودة" الفضائية التي ينتمي لها الصحفي أنه أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت في حي الطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الحي، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان، في الوقت الذي اقتحم فيه عدد من المستوطنين المكان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان العزّل الذي خرجوا للتصدي للاقتحام.

وتكرر في الآونة الأخيرة اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، لأطراف حي الطيرة من جهة بلدة عين قينيا شمال غرب رام الله، بذريعة أداء "طقوس تلمودية" في قطعة أرض بالمنطقة.