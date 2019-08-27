نتنياهو يأمر ببناء وحدات استيطانية ردا على هجوم بقنبلة

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في رد على هجوم بقنبلة محلية الصنع أدى إلى مقتل شابة إسرائيلية، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة تقع قرب موقع الهجوم.

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (26 أغسطس 2019) ببناء مئات الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين بالقرب من موقع الهجوم الذي وقع الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وأدى إلى مقتل شابة إسرائيلية.

وأسفرت قنبلة محلية الصنع زرعت بالقرب من مستوطنة دوليف، شمال غرب مدينة رام الله، عن مقتل رينا شنيرب (17 عاماً) وإصابة والدها وشقيقها، فيما وصفه الجيش بأنه "هجوم إرهابي".

واعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين المشتبه بهم، مشيرة إلى استمرار التحقيق. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صدر الاثنين، أمر نتنياهو بتقديم الخطط لبناء الوحدات الاستيطانية في الاجتماع المقبل للجنة التخطيط من أجل "إنشاء حي جديد في دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة".

ويعتبر قادة المستوطنين أن النمو الاستيطاني هو الرد الأنسب على الهجمات ضد الإسرائيليين. وذكر نتنياهو في البيان: "سنعمق جذورنا ونضرب أعدائنا (...) سنواصل تعزيز وتطوير المستوطنات".

يشار إلى أن نتنياهو وحلفاءه اليمينيون قد حصلوا على دعم كبير من الحركة الاستيطانية، وسيواجهون معاً الانتخابات العامة المقبلة في 17 سبتمبر/ أيلول والتي يبدو أنها ستكون صعبة.

وينفذ الفلسطينيون بشكل متقطع هجمات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بينما أصبحت العمليات التفجيرية نادرة. وتضمنت الأحداث الأخيرة هجمات بالأسلحة النارية والسكاكين والدهس بالمركبات.

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس، إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.