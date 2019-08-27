نتنياهو يدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف «هجمات إيران» على إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​​الذي بحث التوتر المتصاعد مع إيران ولبنان وسوريا، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك الفوري لوقف "الهجمات الإيرانية" على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "تعمل إيران على جبهة واسعة لتنفيذ هجمات إرهابية قاتلة ضد دولة إسرائيل"، متابعًا: "إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها. وأدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا حتى توقف إيران هذه الهجمات"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وجاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​بعد العملية التي وقعت مساء السبت الماضي، عندما هاجمت إسرائيل طاقما إيرانيًا لتشغيل طائرات مسيرة في سوريا يُزعم أنه كان يخطط لشن هجوم على إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي حزب الله وإيراني آخر .

كما جاء الاجتماع بعد تحطم طائرتين إسرائيليتين مسيرتين زعم انهما سقطتا في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمس الأحد، ما دفع زعيم حزب الله حسن نصر الله لتوجيه تهديدات بالتصدي لأي هجوم من هذا القبيل، وإعلان لبنان عن قيام إسرائيل بمهاجمة منطقة شرق لبنان تتمركز فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأمر الذي وصفه الرئيس اللبناني ميشيل عون بأنه "إعلان حرب".