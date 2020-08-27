طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأوضح الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، أن قيمة الطرح الأول بلغت 9 مليارات جنيه، لأجل استحقاق 182 يوما، والطرح الثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه، لأجل استحقاق 364 يوم "عام".

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، موضحة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.