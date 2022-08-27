مواجهة مصرية بين مصطفى محمد وكوكا في الجولة الأولى باليوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم السبت رسميا جدول مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022 / 2023 .

ويتواجد فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه مصطفى محمد في المجموعة السابعة بجانب كلا من أولمبياكوس اليوناني الذي يحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا، فرايبورج الألماني، كاراباخ الأذربيجيني.

ويفتتح نانت مبارياته في المجموعة بمواجهة أولمبياكوس يوم 8 سبتمبر على ملعب لا بوجوار، ثم في الجولة الثانية أمام كاراباخ يوم 18 من ذات الشهر، وفي الجولة الثالثة أمام فرايبورج يوم 6 أكتوبر.

وفي الجولة الرابعة سيواجه نانت فريق فرايبورج على ملعبه يوم 13 من أكتوبر، ثم سيواجه كاراباخ في الجولة الخامسة يوم 27 من ذات الشهر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أولمبياكوس على ملعب كارايسكاكيس يوم 3 نوفمبر.