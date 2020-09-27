رئيس الوزراء يوجه باستمرار صرف إعانة صندوق الطوارئ للعاملين بالسياحة حتى نهاية ديسمبر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة محمد سعفان، باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ والأزمات، للعاملين بقطاع السياحة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس، مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع السياحة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزتها دعماً لهذا القطاع الحيوي، الذى يُعد أحد ركائز الاقتصاد القومى، وذلك من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع، وصولاً لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة فى حركة السياحة الواردة، مشيراً إلى التيسيرات والمحفزات التى وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، دعما لقطاع السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا.

واستعرض الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التى استقبلتها مصر، وذلك منذ السماح بها فى مطلع شهر يوليو الماضى وحتى الآن، هذا إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وخاصة فى محافظتى سيناء والبحر الأحمر، منوهاً إلى عدد من الافتتاحات والفعاليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريبا، ودورها فى زيادة معدلات السياحة الواردة إلى مصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع عدداً من التوصيات والمقترحات التى تسهم فى دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحى عالمى، مقارنة بالمقاصد السياحية الاخرى، سعياً لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على هذه التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.