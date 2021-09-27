حزب الخضر يحتفل رغم أنه كان يرغب في المزيد من انتخابات ألمانيا

حظيت أنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشار الألماني في الانتخابات الاتحادية باستقبال المنتصرين في مقر الحزب في برلين اليوم الأحد مع ظهور نتائج الانتخابات، على الرغم من أنها لم تحقق نتيجة تمكنها من الفوز بمنصب المستشار كما كان الحزب يأمل في وقت سابق من العالم الجاري.

واستقبلها الزعيم المشارك للحزب روبرت هابيك- الذي قدم نفسه بشكل أكثر تحفظا خلال الحملة الانتخابية- بالأحضان وأشد بروحها القتالية ووصفها بأنها "قلب الأسد".

وأصبح لدى حزب الخضر فرصة قوية ليكون جزءا من الحكومة المقبلة. وبوجب قواعد الحزب، سيضطر هابيك وبيربوك إلى التخلي عن منصبيهما كزعيمين للحزب إذا قبلا مناصب في الحكومة.

واعترفت بيربوك إن النتيجة المتوقعة وهي 14 % أقل بما يتراوح بين 5 و10 نقاط مئوية مما كان متوقعا في وقت سابق من العام وقالت "كنا نريد المزيد"

وربما شهد الخضر ارتفاع نسبة التأييد لهم من 9ر8 % في عام 2017، إلا أن الآمال كانت أعلى بكثير في ضوء المخاوف الواسعة النطاق بشأن القضايا البيئية، وتغير المناخ بشكل خاص.