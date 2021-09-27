قال الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تحاسب الشركات المسجلة في مصر كأمازون ومنصات التجارة الإلكترونية الأخرى سواء ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب عن سبب عدم فرض ضرائب على مواقع التواصل ذاتها، أضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المقر الدائم لتلك الشركات غير موجود في مصر، موضحًا أنها تتيح للمستخدمين تحقيق الإيرادات.

وذكر أن المصلحة تفرض ضريبة دمغة قدرها 20% على الشركات التي تقدم الخدمات الإعلانية، قائلًا إن المصلحة من المقرر أن تعرض على مجلس النواب إلغاء ضريبة الدمغة على الخدمات الإعلانية وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وعلق «أديب» على اعتزام المصلحة البحث عن إيرادات اليوتيوبرز والبلوجرز بقوله: «الضرائب فعلا مبتسبش حقها»، ليعلق رئيس قطاع المناطق مصححًا: «حق الدولة يا أستاذ عمرو».

وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه لمأمورية ضرائب الدخل؛ لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال عام من تاريخ مزاولة النشاط.