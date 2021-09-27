موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي والجهاز الفني

اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر، بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

وأكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة إنبي كانت في ‏غاية الأهمية، خاصة بعد مباراة السوبر المصري، وتعرض الفريق لحالة من ‏الضغط الكبير، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق هدفه من المباراة ‏وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر في توقيت مهم، قبل انطلاق الموسم ‏الجديد وبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وقال قمصان إن لاعبي الأهلي قدموا عرضًا جيدًا خلال مباراة إنبي، وكان هناك إصرار وعزيمة من أجل الفوز ‏والتأهل في بطولة الكأس بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة.