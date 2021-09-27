عبد الحفيظ يجتمع مع موسيماني في تدريبات الأهلي

اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالمدير الفني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق ومرحلة الإعداد للفترة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.

كما اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين الدوليين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي حرص على منح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك اللاعبون المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.