أوكرانيا: المحتلون يزعمون تسجيل نسب موافقة مرتفعة بعد استفتاءات صورية



يزعم مسؤولون روس، إن النتائج الأولية للاستفتاءات التي نظمت في شرق أوكرانيا بشأن الانضمام إلى روسيا، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، تظهر موافقة كاسحة من الناخبين على الانضمام لروسيا.



وقالت إدارات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء إنه بعد فرز جميع النتائج، وافق أكثر من 98% من الناخبين في إقليم لوهانسك بشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا، بينما أيد 93% من الناخبين في زابوريجيا في الجنوب الانضمام إلى روسيا، وكانت النسبة أكبر من 87% في خيرسون في جنوب أوكرانيا أيضا.



وفي إقليم دونيتسك، لم يتم تقييم نتائج التصويت بعد، ولكن وفقا للمعلومات الأولية، كانت نسبة التأييد للانضمام إلى روسيا نحو 95% من الناخبين.



ومن المرجح أن يتم البدء في الضم غير المسبوق للأراضي الأوكرانية إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.



وانتقدت كييف والعديد من دول العالم الاستفتاءات التي استمرت خمسة أيام ووصفتها بأنها "صورية" و"غير شرعية"، وقالت إن النتائج هي أمر مفروغ منه منذ البداية.



وفي الخطوة التالية، من المتوقع أن تتقدم إدارات الاحتلال المعينة من جانب موسكو رسميا للرئيس الروسي فلادمير بوتين من أجل الانضمام للاراضي الروسية. وأشار الكرملين إلى أن ذلك يمكن أن يحدث سريعا.



وأكد بوتين قبل بداية الاستفتاءات أن المناطق بذلك سوف تصبح بالكامل تحت حماية روسيا وترسانتها النووية.